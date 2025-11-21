Aseguran vehículo usado durante intento de presuntos raptos en Cuautlancingo

A través de redes sociales se difundió un video donde se podía observar a los pasajeros de un vehículo de color blanco que presuntamente intentaban cometer raptos en los límites de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, agentes de la Policía de este último municipio ubicaron y aseguraron la unidad en cuestión.

Durante un recorrido de vigilancia por los reportes emitidos el pasado 18 de noviembre sobre los actos de tentativa de privación ilegal de la libertad, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo (SSCyPC) ubicaron y aseguraron un vehículo con características similares al denunciado.

La unidad en cuestión, que no contaba con placas de circulación, era un Virtus que se encontraba abandonado en el Fraccionamiento Torres Bodet, donde al realizar un análisis del mismo, se constató que este contaba con reporte de robo.

#Seguridad Una joven sufrió un aparente intento de rapto en San Pedro Cholula; los responsables se desplazaban en este vehículo color blanco, sin placas.

Vecinos piden reforzar la vigilancia.



Vecinos piden reforzar la vigilancia. pic.twitter.com/UmhJAsxiDj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 19, 2025

Además de esto el titular de la dependencia de seguridad ciudadana, Pablo de la Cruz Santos, informó que este vehículo podría haber sido utilizado, además de en este caso, en múltiples actos delictivos de la zona limítrofe entre San Pedro Cholula y Cuautlancingo.

Si bien, aún se investiga la identidad y paradero de los tripulantes de esta unidad, también se ha hecho una invitación pública a las personas afectadas por los mismos, para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público.

