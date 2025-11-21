Mexicana Fátima Bosch gana certamen Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch Fernández, originaria de Tabasco, se coronó como Miss Universo 2025 durante la gala celebrada en Tailandia, marcando la cuarta victoria de México en la historia del certamen internacional.

La tabasqueña de 26 años avanzó consistentemente a través de todas las etapas de la competencia -traje típico, traje de baño, vestido de noche y ronda de preguntas- hasta alcanzar el título máximo del certamen que contó con la participación de más de 100 países.

Su camino hacia la corona no estuvo exento de controversias. Durante los eventos preliminares, enfrentó un incidente con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, quien la confrontó e insultó públicamente por supuestas diferencias sobre contenido promocional, lo que generó muestras de solidaridad de otras concursantes.

Tal vez te interese: Fátima Bosch expone agresión verbal en Miss Universo 2025

5° lugar: Costa de Marfil

4° lugar: Filipinas

3° lugar: Venezuela

2° lugar: Tailandia

1° lugar: México, con Fátima Bosch

Como Miss Universo 2025, Bosch Fernández recibirá un contrato anual con la organización, residencia en Nueva York durante su reinado, sueldo como embajadora global y participará en campañas humanitarias y de impacto social a nivel mundial.

México había ganado el certamen Miss Universo en tres ocasiones. La primera fue en 1991 con Lupita Jones, la segunda en 2010 con Ximena Navarrete y la tercera en 2021 con Andrea Meza. Estos triunfos han consolidado a México como uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño en este concurso internacional de belleza.

Te recomendamos: