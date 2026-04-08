IBERO Puebla une esfuerzos con Fundación ‘Rebeca de Alba’ y Justicia vs. Cáncer

La IBERO Puebla confirma su misión: incidir en aquellas situaciones que vulneran los derechos fundamentales de las personas. En esta ocasión, reafirman esta convicción con un convenio colaborativo con las organizaciones mexicanas Fundación Rebeca de Alba, A. C. y Justicia vs. Cáncer, en el que brindarán apoyo integral a personas de toda la República mexicana a través del programa Manos Unidas contra el Cáncer.

Esta colaboración es posible gracias a la Clínica Jurídica Minerva Calderón y la Clínica de Nutrición María Eugenia Mena Sánchez, ambas instancias de la Casa de Estudios, lo que permite fortalecer y ampliar las capacidades institucionales en materia de prevención y detección temprana del cáncer. Además, contribuye desde un enfoque de acompañamiento y vinculación social al ejercicio del derecho a la salud de las personas con diagnóstico de cáncer.

De esta manera, las tres instancias colaboran en la tarea fundamental de garantizar el acceso a despensas, medicamentos, estudios, entre otras necesidades que las y los pacientes junto a sus familias requieran; todo ello hecho conforme a sus criterios de admisibilidad, capacidad operativa y lineamientos internos, con perspectiva legal, nutricional, psicológica y espiritual.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, ve en esta acción el cumplimiento de una de las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús: “Acompañar a los vulnerables del mundo”. Para el titular de la Rectoría, la vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades oncológicas es significativa. “Por tanto, el hecho de acompañar, sentirnos solidarios y tocar nuestro corazón con el de las personas es muy importante para nosotros”.

“Estamos muy agradecidos de que nos ayuden a cumplir con nuestra misión, que es formar a las mejores personas para el mundo y, en el camino, haciendo el bien”. Dr. Alejandro Guevara

Esa importancia fue también remarcada por la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general académica, quien ve en este convenio un ejercicio en dos sentidos: el primero, en que el estudiantado tiene la oportunidad invaluable de ser parte de una experiencia de acompañamiento integral para su vida profesional y espiritual; el segundo, en la incidencia, pues “nos interesa cambiar realidades y hacer posible el ejercicio y la tutela de derechos fundamentales como es el derecho a la salud”.

Las directoras de los departamentos académicos involucrados, la Mtra. Leticia López Posada, de Ciencias de la Salud, y la Dra. Nadia Castillo Romero, de Ciencias Sociales, extendieron su agradecimiento, reconocimiento y voluntad de poner todas las fuerzas académicas e institucionales en este proyecto.

La Dra. Castillo Romero agradeció la confianza en la IBERO Puebla, que aplica un acompañamiento que va más allá de la tecnicidad. Como explicó la Mtra. López Posada: “Pasamos de la indicación terapéutica a un trabajo de mucho mayor autoconocimiento, autocuidado y de dar a las personas las herramientas en temas de salud para que sean capaces de mejorar su calidad de vida”. Los 10 pacientes atendidos de manera integral confirman este dicho.

Las representantes de las organizaciones involucradas honraron y agradecieron este vínculo de trabajo. La Mtra. María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de Justicia vs. Cáncer, reconoció que esta colaboración beneficiará cada vez a más pacientes. “De todos los años que hemos tenido este proyecto, el cambio más integral que hemos visto en ámbitos de bienestar social psicosocial ha sido el que hemos llevado a través de Manos Unidas Contra el Cáncer”, compartió.

En representación de la Dirección General de Fundación Rebeca de Alba, la Lic. Daniela Díaz Nieto, coordinadora de Programas, expresó que este convenio fortalece el trabajo sostenido de la organización durante 18 años apoyando pacientes con cáncer. “Creemos que no solamente es firmar un papel, sino realmente colaborar en pro de los pacientes, que sabemos que viven situaciones muy adversas. Nuestra labor está en ello, y nos enorgullece mucho formar parte de este convenio”.

En esta firma de convenio estuvieron presentes, por parte de la IBERO Puebla, el Mtro. José Enrique Ríos Vergara, director general de Administración y Finanzas; el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón; la Mtra. Amparo Gil Solís, responsable de la Clínica de Nutrición María Eugenia Mena Sánchez; y la Lic. Daniela Jiménez Cortés, responsable de DESCA en la Clínica Jurídica.

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