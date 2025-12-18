Puebla expone arte y gastronomía en “Punto México” durante diciembre

Puebla mantiene una muestra que permanecerá todo diciembre en las instalaciones de “Punto México”, espacio estratégico de promoción, donde productores y artesanos expondrán el arte, la cultura, la gastronomía, los pueblos mágicos y las riquezas turísticas de la entidad a nivel nacional, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Reconoció que el apoyo permanente de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, impulsa los resultados positivos durante el primer año de gobierno, donde todos los integrantes del sector se han visto beneficiados con derrama económica y millones de visitantes.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, informó que en 2025 se prevé recibir 16 millones de visitantes y una derrama superior a 18 mil millones de pesos, con crecimiento en visitantes y economía, alineados a un modelo de salud, justicia, seguridad, riqueza comunitaria y bienestar, e invitó a visitar Puebla y sus festivales decembrinos como Atlixco, Chautla y Zacatlán, entre muchos municipios más.

Sobre la exposición en “Punto México”, la secretaria estatal detalló que más de 50 artesanas y artesanos rotativos de municipios como Pahuatlán, Chignahuapan, Zacatlán, Cuetzalan, Huauchinango y Huejotzingo, e invitó a las familias a acudir en estas vacaciones decembrinas para conocer “un cachito de Puebla” a través de mole poblano, textiles y productos 100 por ciento poblanos.

“Estamos muy contentos porque el turismo hoy en Puebla tiene una cara diferente, pues es un turismo con rostro humano, pues no solamente se visitan lugares, sino que se viven experiencias únicas”, concluyó.

Te recomendamos: