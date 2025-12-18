Titular de la CDH Puebla entregará informe a Comisión Permanente del Congreso

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, se presentará este viernes en la última Comisión Permanente del año para entregarle un informe por escrito y dar un mensaje ante los señalamientos sobre su desempeño como ombudsperson en la entidad.

Así lo informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, quien justificó su ausencia del miércoles en la Comisión de Derechos Humanos donde iba a acudir para resolver algunas dudas de los legisladores.

El diputado local afirmó que se pospuso su visita al Legislativo durante la semana, debido a que prefirieron escucharla más diputados y no sólo los que pertenecen a la comisión.

“La vamos a escuchar, al menos es lo que le he pedido al equipo jurídico de todos nosotros que venga y queremos escucharla“, dijo.

El diputado morenista insistió en que la presidenta de la CDH no está obligada a acudir al recinto legislativo, ya que no se trata de una comparecencia.

Asimismo, indicó que no puede adelantar un “veredicto”, ya que prefiere escucharla primero y no basarse en la opinión del rector de la Ibero, Alejandro Guevara Sanginés, quien calificó como inexistente el trabajo de la titular de la CDH.

Hay que recordar que el rector de la Ibero Puebla acusó que el organismo sólo ha resuelto 0.7 por ciento de las quejas que recibió en el último año, pues de 9 mil casos presentados, sólo 49 fueron resueltos.

Lo anterior ocasionó que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla, Roberto Zatarain, indicara que la titular de la CDH se iba a presentar el miércoles pasado, pero canceló su asistencia horas antes.

El organismo emitió un comunicado en el que señaló que Sánchez Soya no acudió al Legislativo por temas de agenda, sin especificar las razones de su ausencia.

