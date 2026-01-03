Aseguran drogas, arma y a cinco presuntos delincuentes en Huejotzingo

Eb Huejotzingo se logró la detención de cinco personas por diversos delitos. Los operativos abarcaron presuntos delitos contra la salud, posesión de vehículo robado y robo a comercio.

El primer incidente ocurrió en el Libramiento de Cuota Huejotzingo–San Martín Texmelucan, a la altura de la Junta Auxiliar de San Mateo Capultitlán. Ante la denuncia de una comerciante que reportó haber sido intimidada y a la que le ofrecieron presunta droga, los policías municipales detuvieron a José Elías N., Gilberto N. y Moisés Emmanuel N.

Durante la revisión se les aseguraron aproximadamente 31 gramos de una sustancia con características de cristal, 46 gramos de marihuana y un objeto con apariencia de arma de fuego. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por hechos con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

En un segundo operativo, efectuado en la localidad de San Luis Coyotzingo a la altura del relleno sanitario, los uniformados identificaron una camioneta Jeep Compass que circulaba de manera irregular. Al consultar el Registro Público Vehicular, confirmaron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente. El conductor, identificado como Gabriel N., fue detenido por posesión de vehículo robado. La camioneta fue recuperada y tanto el detenido como el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal, una empleada de una tienda de conveniencia señaló a un hombre como responsable de haber sustraído un teléfono celular. Tras una persecución a pie, los elementos aseguraron a José Alfredo N., quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial por el delito de robo a comercio sin violencia.

