Trasladan a hospitales a lesionados por explosión en Agua Santa

Mediante el trabajo conjunto entre el personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, se atendió una explosión provocada por la fuga de un tanque de gas en las inmediaciones de la unidad habitacional Agua Santa.

Por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, el coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, se trasladó al lugar para supervisar las acciones de atención a las personas lesionadas y coordinar las labores de mitigación de riesgos en la zona.

El siniestro dejó como saldo 17 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia, Hospital General de Cholula y Hospital de la Niñez Poblana, para recibir la atención médica correspondiente. En el sitio participaron de manera coordinada Protección Civil estatal y municipal, SUMA, Cruz Roja y Bomberos del Estado, esto consolida una intervención ordenada y eficiente.

Para evitar este tipo de incidentes, se invita a las y los poblanos a cambiar periódicamente las mangueras y válvulas, así como revisar el estado de los cilindros, contenedores o tanques estacionarios.

El Gobierno del Estado de Puebla, reitera a la población que en caso de emergencias está disponible la línea 9-1-1 las 24 horas del día.

