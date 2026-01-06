Uso eficiente de recursos permite más obras: Laura Artemisa

“El uso eficiente de recursos hace posible que más obras humanistas lleguen a donde realmente se requieren, por eso es fundamental estar en territorio y no en el escritorio”, señaló Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, en la rueda de prensa del gobernador Alejandro Armenta donde iniciaron rehabilitaciones de siete vialidades estratégicas, para mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

En este marco, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, dio el banderazo de arranque desde la Prolongación de la 11 Sur, donde se intervendrán más de 6.5 kilómetros de vialidad, obra que beneficiará de manera directa a más de 30 mil habitantes de la zona.

“Y de manera indirecta se verán beneficiados más de un millón de poblanos y poblanas, así como quienes transiten por estas vialidades. Obras que quedaron por muchos años pendientes, que no se había atendido una zona tan importante, tan poblada y estaban en el olvido”, señaló.

Asimismo, destacó que gracias al uso eficiente de los recursos públicos, con el mismo presupuesto se logra realizar hasta tres veces más obra, mediante el uso de maquinaria del Estado y sin ningún tipo de corrupción, lo que hará posible la rehabilitación en esta etapa de la Carretera Federal a Tlaxcala, Calle Independencia, Prolongación de la 11 Sur, Avenida 24 Sur, Carretera a Valsequillo, Calle 12 Oriente y la Carretera a Nenetzintla.

Estas acciones se desarrollan en sintonía con la visión de bienestar y transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, con obras que impactan directamente en la calidad de vida de las y los poblanos.

