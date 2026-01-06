Concretan primera etapa del Parque Comunitario en Acatlán

Tras la gestión conjunta que realizaron el diputado Pável Gaspar Ramírez y la legisladora María Soledad Amieva Zamora, se concretó la primera etapa del Parque Comunitario en el Barrio de Santiago Ilamacingo, perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, resaltó que la demarcación ahora cuenta con un lugar de esparcimiento y recreación para personas de todas las edades, ya que el parque representa un entorno seguro y agradable para que las familias se reúnan, las y los menores jueguen y la comunidad se integre.

La intervención se llevó a cabo a través del programa de Obra Comunitaria que impulsa el Ejecutivo, mediante la Secretaría de Bienestar. Por ello, el legislador destacó la labor para atender a la ciudadanía que radica en las zonas más alejadas, pues se promueve la mejora en la calidad de vida y la reconstrucción del tejido social.

