Mujer es herida de bala durante asalto en Texmelucan

Una mujer que se encontraba en compañía de su hija en el municipio de San Martín Texmelucan fue atacada a balazos al resistirse a un asalto, mientras que los agresores lograron huir sin ser detenidos.

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando la mujer y su hija caminaban por la colonia Carrillo Puerto, en las inmediaciones de la autopista México-Puebla, con destino al tianguis local. En ese trayecto fueron interceptadas por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores amenazaron a la mujer para que entregara su dinero y pertenencias; sin embargo, al oponer resistencia se produjo un forcejeo, durante el cual la víctima recibió un disparo en el tobillo izquierdo.

Tras caer al suelo, los atacantes despojaron a la mujer de sus pertenencias y posteriormente se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta, mientras que la hija de la afectada comenzó a gritar para solicitar auxilio.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, que brindó atención prehospitalaria a la víctima y la trasladó a un hospital para su valoración médica, además de exhortarla a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

