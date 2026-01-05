Armenta pide a Morena vigilar a alcaldes y evitar actos de corrupción

El gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a vigilar el actuar de las autoridades municipales emanadas de dicho partido y garantizar que no caigan en actos de corrupción.

En su primera conferencia de prensa del año, el mandatario resaltó que los municipios no deben ser fuente de saqueo e incluso consideró que el dinero del pueblo, en los municipios, se debe administrar de mejor manera.

Lo anterior, al señalar que hay algunos presidentes municipales que quieren gastar todos sus recursos en una obra o que incurren en irregularidades.

Alertó que, de cara a las elecciones de 2027, quienes no cumplan con los principios de Morena de “no robar, no mentir y no traicionar” serán los primeros en ser criticados porque “se les olvidó el amor al pueblo”.

Te puede interesar: Dos nuevos ejes viales buscan desahogar el norte de la capital poblana

En ese contexto, indicó que es necesario auditar las obras en municipios, como en Xicotepec, donde se presume un supuesto sobrecosto provocado por el alcalde Carlos Barragán Amador, a quien confrontó en un recorrido el domingo pasado.

“Si aman a su población, trabajen con honestidad. No acepten moches, no acepten milpas, ni mucho menos metan sus constructoras a hacer las obras”, recalcó.

Alejandro Armenta sostuvo que su afán no es perseguir ni “regañar” a nadie, pero mencionó que cuando los ciudadanos le presentan quejas, su obligación es dar vista a las autoridades correspondientes para que procedan a realizar las investigaciones necesarias.

“Es muy importante y un llamado de respeto, pero también de atención a todos. Nuestra presidenta está haciendo un trabajo honesto y lo ha dicho: rinde el dinero cuando hay honestidad. El dinero no alcanza cuando hay corrupción”, apuntó.

🗣️ Armenta Mier pidió a Morena revisar el actuar de las autoridades emanadas de este partido, pues de cara a las elecciones de 2027 dijo que habrá quienes los critiquen por "olvidar al pueblo".



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/t8UzYrKdWQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 5, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: