Texmelucan refuerza prohibición de venta de animales en la vía pública

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal, informa a las y los texmeluquenses la prohibición de la venta de seres sintientes en la vía pública con motivo de la temporada de Reyes Magos.

Eloy López Velázquez, Jefe de Bienestar Animal, informó la prohibición de animales en la vía pública, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla; quien infrinja lo establecido, podría ser acreedor a las sanciones correspondientes.

Esta medida busca combatir el maltrato animal, la explotación y el abandono de animales de compañía, especialmente los que son comercializados en mercados y tianguis durante esta época del año.

Cabe destacar que, desde agosto de 2025, San Martín Texmelucan pertenece a los 67 municipios de los 217 en el estado de Puebla, que firmaron el convenio de colaboración, para fortalecer acciones en materia de bienestar animal, brindando cuidado oportuno y atención médica a fin de evitar casos de crueldad o maltrato.

El Gobierno Municipal de Texmelucan condena y rechaza todo acto que vulnera el bienestar animal y reitera su compromiso de impulsar acciones para garantizar un entorno seguro para los seres sintientes.

