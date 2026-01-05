Gobierno de Puebla ahorra 525 mdp con obra pública transparente

Al realizar obra pública en los municipios con maquinaria propia, se reducen los costos hasta en un 60 por ciento, y se cierran las fuentes de saqueo, al evitar que las y los alcaldes inflen los costos y utilicen sus constructoras para hacer obra pública, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Este modelo de trabajo promueve la obra de calidad a bajo costo y rompe el ciclo de la corrupción en Puebla, una práctica que realizaba el viejo régimen neoliberal. Por ello, el mandatario reafirmó que es responsabilidad de gobernantes y servidores públicos hacer un uso eficiente y honesto de los recursos.

El mandatario destacó el ahorro de 525 mdp por el manejo transparente de los recursos del pueblo durante su primer año de administración y refrendó el compromiso de que su administración continúe bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. “No se pidió el voto para llegar a los cargos a enriquecerse; sé que a algunos les molesta, pero ni las secretarías, ni los funcionarios de gobierno, ni los municipios deben ser fuentes de saqueo, porque el dinero es del pueblo”, puntualizó Alejandro Armenta.

Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el gobernador afirmó que por ética están obligados a denunciar si un funcionario municipal o estatal incurre en corrupción. “En mi gobierno no hay complicidad, por eso todas las autoridades deben conducirse conforme a la ley”, puntualizó.

Con impacto directo en más de 171 mil 300 personas y beneficios indirectos para más de 2 millones, el gobernador puso en marcha la rehabilitación de seis kilómetros del Bulevar Atlixco. Además, supervisó en siete puntos de la Zona Metropolitana el avance de los Módulos de Pavimentación, que intervienen 42 kilómetros de vialidades, en favor de más de medio millón de habitantes.

Durante el evento, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, encabezó un enlace de supervisión simultáneo con siete frentes donde se llevan a cabo trabajos de pavimentación: Carretera Federal a Tlaxcala, Calle Independencia, Prolongación de la 11 Sur, Avenida 24 Sur, Carretera Valsequillo, Calle 12 Oriente y Carretera a Nenetzintla. Destacó que estas acciones mejoran la movilidad y permiten acortar los tiempos de traslado para miles de personas.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que el Bulevar Atlixco representa la intervención de 120 calles, abre la conectividad a la Mixteca Poblana, impulsa el turismo y fortalece la movilidad para productores del campo. La carretera comunica con el Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl, Bulevar las Torres, al sur de la ciudad y a las Cholulas; se estima un tránsito promedio anual entre 60 mil y 80 mil vehículos por día.

La pavimentación del Bulevar Atlixco beneficia directamente a las siguientes colonias y localidades: Geo Villas Atlixcáyotl, Rinconada Santa Fe, Emiliano Zapata, Gobernadores de Puebla, Las Ánimas, Concepción la Cruz, San Bernardino Tlaxcalancingo, Coyotepec, San Rafael Comac, San Bernardino la Trinidad, Chipilo, Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec; así como Estrellas del Sur, San José Vista Hermosa, San José Mayorazgo, Concepción Guadalupe, la Reserva Territorial Atlixcáyotl, entre otras.

