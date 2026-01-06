SRE cuestiona a la ONU por intervención militar en Venezuela

El canciller Juan Ramón de la Fuente criticó la “ineficiencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para contener conflictos internacionales, tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Durante la inauguración de la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, afirmó que la ONU ha mostrado una capacidad limitada para frenar los abusos de las hegemonías y la violación cotidiana del derecho internacional.

Señaló que la comunidad internacional se encuentra dividida y proyecta más desconfianza que solidaridad, lo que ha debilitado el orden jurídico internacional y puesto en riesgo la paz y la seguridad en diversas regiones.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la postura del Gobierno mexicano frente a la intervención militar en Venezuela, ocurrida el pasado sábado, es clara y consistente con los principios internacionales.

“Condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos, enérgicamente, la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado”, sostuvo, al exigir el respeto al artículo 2 de la Carta de la ONU.

En ese contexto, hizo un llamado al organismo internacional y a su Consejo de Seguridad para que asuman su responsabilidad y actúen con mayor determinación para generar condiciones que permitan una solución pacífica y sostenible.

Finalmente, recordó que México emitió un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, en el que expresaron su preocupación ante cualquier intento de control externo de recursos naturales o estratégicos.

En el mensaje inaugural de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, el canciller Juan Ramón de la Fuente reforzó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el rechazo a la intervención extranjera en los asuntos internos de otros países

