Fiscalía de CDMX investiga muerte de motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras la muerte de un motociclista que fue arrastrado por un automóvil en la alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, informó que el presunto vehículo ya fue identificado, al igual que sus placas de circulación y el nombre registrado; no obstante, precisó que no existe certeza sobre la identidad de quien conducía al momento de los hechos.

Como parte de las diligencias, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron este lunes un automóvil con características similares, el cual fue hallado abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Ante ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el aseguramiento de la unidad y la realización de las pruebas periciales correspondientes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado sábado 3 de enero, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue identificado, circulaba en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo, provocando su fallecimiento.

El hecho ocurrió en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero y fue reportado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que permitió el inicio de la investigación, sin necesidad de una denuncia por parte de un particular.

De manera paralela, la PDI, bajo la conducción del Ministerio Público, realiza el análisis de videograbaciones públicas y privadas, así como la localización y entrevista de posibles testigos para el esclarecimiento del caso y peritajes necesarios.

