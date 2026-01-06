FDA aprueba píldora Wegovy para tratar la obesidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la primera versión en píldora de Wegovy, para el tratamiento médico de la obesidad. Hasta ahora, este medicamento solo estaba disponible en formato inyectable, lo que limitaba su uso para muchas personas que, pese a necesitarlo, rechazaban o abandonaban el tratamiento por la incomodidad de las inyecciones. Con la autorización de la vía oral, cambia el panorama significativamente.

Wegovy pertenece a una nueva generación de fármacos que actúan sobre el sistema hormonal del apetito. Su principio activo imita la acción de una hormona intestinal que envía señales al cerebro para reducir el hambre y aumentar la sensación de saciedad.

En la práctica, esto representa una menor ingesta de alimentos y una pérdida de peso progresiva cuando el tratamiento se acompaña de cambios en la dieta y el estilo de vida. La novedad no está en el compuesto, sino en la forma de administrarlo de esta nueva manera, una pastilla diaria que elimina la necesidad de inyecciones semanales.

Los estudios clínicos que sustentaron la decisión de la FDA mostraron resultados sólidos, ya que las personas que tomaron la píldora lograron reducciones de peso comparables a las observadas con la versión inyectable, con descensos relevantes del peso corporal en periodos prolongados de tratamiento.

Uno de los principales impactos de esta aprobación está en el acceso, pues la posibilidad de tomar un medicamento oral amplía el universo de pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento, especialmente aquellos que tienen fobia a las agujas o dificultades para seguir esquemas de inyección. También facilita la prescripción en consultas de primer nivel y el seguimiento a través de sistemas de telemedicina, algo cada vez más común en el manejo de enfermedades crónicas.

Sin embargo, el nuevo formato no está exento de retos; los efectos secundarios más frecuentes siguen siendo de tipo gastrointestinal, como náuseas, vómitos o diarrea, sobre todo en las primeras semanas de uso. Además, existen contraindicaciones claras para ciertos pacientes con antecedentes específicos, por lo que los médicos insisten en que no se trata de un producto de consumo libre ni de una solución milagro. El tratamiento debe ser supervisado y formar parte de una estrategia integral de salud.

