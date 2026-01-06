Joven pierde un ojo y tres dedos por uso de pirotecnia en Italia

Un joven romano sufrió la amputación de tres dedos y la pérdida de un ojo tras dos accidentes graves por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en la ciudad de Nápoles, Italia.

El primer incidente ocurrió el 1 de enero en el centro de la ciudad, cuando un petardo de alta potencia explotó en la mano del hombre de 24 años, provocándole la amputación inmediata de tres dedos.

Tras el estallido, fue trasladado de urgencia al Hospital Vecchio Pellegrini, donde recibió atención médica especializada. Luego de ser estabilizado, los médicos autorizaron su alta hospitalaria.

Pese a las lesiones, decidió continuar con las celebraciones y en el uso de pirotecnia. Horas después, una batería pirotécnica colocada en el suelo lanzó un cohete que se proyectó directamente hacia su rostro.

El impacto le ocasionó lesiones faciales severas y la pérdida total de un ojo, por lo que fue trasladado nuevamente al mismo hospital, donde ingresó en estado delicado y permaneció internado varios días.

Aunque logró sobrevivir, los médicos confirmaron que el daño ocular era irreversible. Tras recibir el alta, sus padres viajaron a Nápoles para acompañarlo de regreso a Roma para su recuperación.

