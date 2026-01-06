UDLAP y Fundación William A. Marquard entregan beca Pamela Ann Marquard

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la William A. Maquard Family Foundation, instituciones comprometidas con la educación y formación profesional de los estudiantes, entregaron la beca Pamela Ann Maquard 2025 a Aranza Pablo Gutiérrez, estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UDLAP.

En el evento de entrega de esta beca, la Dra. Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla, agradeció a los benefactores de la beca por su constante apoyo y por su compromiso a la creación artística y a la formación de los estudiantes de la UDLAP.

Es importante explicar que la Fundación William A. Marquard, a través del Programa UNE de la Universidad de las Américas Puebla, convoca a estudiantes destacados de la Licenciatura en Artes Plásticas de la universidad a participar en el Pamela Ann Marquard Scholar Program. En esta edición, Aranza Pablo Gutiérrez se hizo acreedor a esta beca, quien destacó su orgullo por pertenecer a la UDLAP y dio gracias a sus profesores y amigos, a quienes les dedicó su premio.

En el evento estuvieron presentes autoridades de la UDLAP, quienes fungieron como testigos de la entrega de esta beca, entre los que se encontraban la Dra. Misa Ito Sasaki, directora académica del Departamento de Artes, y el Mtro. Mario Roberto Martínez Fonseca, profesor de tiempo completo de Artes; y el Mtro. Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional. También acompañaron a Aranza, por su destacada participación: María de la Luz González García, estudiante de quinto semestre de Artes Plásticas; y Priscila Oconitrillo Rojas, estudiante del octavo semestre de Artes Plásticas.

Cabe comentar que la beca Pamela Ann Marquard se entrega por primera vez en el 2014 con la idea de apoyar el talento universitario. Esta es una beca exclusiva de la Universidad de las Américas Puebla creada con el fin de promover el desarrollo artístico en México y la formación de profesionales críticos, creativos e innovadores que ayuden a definir el presente y futuro artístico de México.

Te recomendamos: