Ataque de EU a Groenlandia sería el fin de la OTAN: Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró este lunes que un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia, territorio autónomo danés, resultaría en el colapso de la alianza de la OTAN. Sus declaraciones responden a las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien insistió en la necesidad de que Washington tome control de la isla ártica.

“Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial“, afirmó Frederiksen en una entrevista con la cadena TV2.

La mandataria subrayó que no se tolerarán amenazas por parte de Washington y reiteró su expectativa de que todos los aliados respeten las fronteras existentes.

Frederiksen señaló que toma en serio las intenciones de Trump: “No aceptaremos una situación en la que Groenlandia y nosotros seamos amenazados de esta manera”, remachó. También rechazó las críticas de Trump sobre la capacidad danesa para garantizar la seguridad en el Ártico, recordando las inversiones de aproximadamente 12 mil 50 millones de euros destinadas a ese fin.

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el pánico y descartó las comparaciones con la intervención en Venezuela.

“Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años“, afirmó Nielsen en una rueda de prensa.

Nielsen se refirió a una publicación en redes sociales de la exfuncionaria de Trump, Katie Miller, que mostraba un mapa de Groenlandia cubierto por la bandera estadounidense con la palabra “pronto”. “La imagen que Katie Miller ha compartido no cambia nada. Nuestro país no está en venta y nuestro futuro no se decide en las redes sociales”, declaró.

Trump, por su parte, insistió en el valor estratégico de Groenlandia, afirmando que la isla “está repleta de barcos rusos y chinos” y que Dinamarca “no va a poder” garantizar su seguridad.

