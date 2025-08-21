Shawn Michaels necesitaría reemplazo de ambas rodillas

Shawn Michaels enfrenta uno de los mayores desafíos físicos de su vida tras el retiro como profesional del wrestling, la necesidad de un reemplazo completo en ambas rodillas.

En el más reciente episodio de su podcast KLIQ This, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kevin Nash, ofreció una actualización detallada y poco común sobre el estado de salud de su amigo cercano y también leyenda, Shawn Michaels.

Según reveló Nash, Michaels recientemente fue sometido a una cirugía mayor para tratar una lesión de espalda que arrastra desde hace décadas, además de enfrentar otros problemas de salud que requerirán intervenciones futuras.

Nash explicó que Michaels se sometió a una operación para retirar material de osteosíntesis que le fue implantado tras su lesión en el combate contra The Undertaker en 1998, conocido como “Casket Match”. Aquella vez, la gravedad de la lesión lo obligó a retirarse temporalmente de la lucha libre después de WrestleMania XIV, llegando a creerse que nunca volvería a competir.

Nash detalló el deterioro de las varillas que le fueron extraídas: “Se las tuvieron que quitar porque estaban completamente torcidas”. Afortunadamente, la cirugía le proporcionó un alivio inmediato, ya que “despertó con menos dolor”.

Además de esta intervención, Nash mencionó que Michaels enfrenta otros problemas significativos de salud que requerirán atención médica en el futuro, especialmente en sus extremidades inferiores. “Shawn necesita que le reemplacen ambas rodillas“, afirmó, y especuló que el estrés físico acumulado durante años podría haberle causado también daños en la cadera.

Se mencionó que, en caso de no realizarse la intervención, podría verse afectada la motricidad de Michaels, incluyendo el riesgo de dejar de caminar.

La conversación sobre su salud surgió mientras Nash evaluaba la posibilidad de que Michaels asumiera en el futuro un alto cargo corporativo en la WWE, similar al que ocupa Paul “Triple H” Levesque. Nash mostró escepticismo y destacó que su amigo está satisfecho con su rol actual al frente de NXT y con su estilo de vida tranquilo en Florida.

