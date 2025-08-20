Darán 2 años de cárcel a deportados que reingresen a EU

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia contundente dirigida a personas deportadas que intenten reingresar ilegalmente al territorio estadounidense, destacando que esta acción conlleva penas de hasta dos años de prisión y la prohibición permanente de entrada al país.

A través de una imagen difundida este miércoles, la representación diplomática enfatizó que la deportación constituye una medida definitiva, negando cualquier posibilidad de “segundas oportunidades” para quienes violen las leyes migratorias. El mensaje subrayó que el reingreso ilegal no debe considerarse bajo ningún concepto como un “proceso de prueba y error”.

“Al reingresar ilegalmente a EE.UU. tras una deportación, enfrentarás 2 años de cárcel”, se lee en las redes sociales de la embajada.

La advertencia se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, que incluyen sanciones penales para deportados que intenten cruzar sin autorización.

Las autoridades recordaron que las únicas vías legales para ingresar al país requieren procesos formales ante oficinas consulares y puntos de entrada autorizados.

Organizaciones de defensa de migrantes han criticado estas medidas, argumentando que ignoran las causas estructurales que impulsan la migración irregular.

