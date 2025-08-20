Lilia Cedillo reconoce actividad científica en la FCQ

En el Primer Informe de Labores del director de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Henoc Flores Segura, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó el trabajo que realiza la planta docente de esta unidad académica. La FCQ no solo forma profesionales de alto perfil, sino que también se distingue por la investigación científica que desarrolla.

La Rectora Cedillo Ramírez afirmó: “Ciencias Químicas es un orgullo para la institución, sus egresados sobresalen por las posiciones que ocupan en la industria. Aquí tenemos una de las mejores plantas de investigadores de Química en el país. Sus docentes son una de las mayores fortalezas como facultad y por eso me siento muy orgullosa del trabajo que realizan”.

Entre los avances de la FCQ, que atiende a más de 2 mil estudiantes, se encuentran el acompañamiento de 164 tutores y el incremento en los índices de titulación, principalmente en el examen EGEL Ceneval, seguido de la modalidad automática y la tesis.

Además de tres licenciaturas, la facultad imparte cuatro posgrados: las maestrías en Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de Alimentos, el Doctorado en Ciencias Químicas, y la Especialidad en Biotecnología Aplicada.

En el ámbito deportivo, se dio a conocer la participación de estudiantes en la Universiada Nacional, Lobo Torneo de la Amistad y Carrera Universitaria, donde obtuvieron medallas en disciplinas como esgrima y ajedrez.

Sobre la investigación, el director mencionó que más del 70 por ciento de sus cuerpos académicos están consolidados, el 14 por ciento en consolidación y un menor porcentaje en formación. Además, el 41 por ciento de sus docentes tienen perfil Prodep, y este año se aprobaron seis proyectos por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).