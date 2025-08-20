Pepe Chedraui impulsa creatividad juvenil con jornada de arte urbano

Como parte de las actividades del mes de la juventud, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, realizó la jornada “Juventud Mujeres Imparables, Raíz de Todos los Futuros”. Este evento tuvo como objetivo rescatar espacios públicos y fomentar la participación en actividades de arte urbano y el skate.

Dicho encuentro incluyó diversas actividades, como exhibiciones de skate, stands de emprendimientos locales y la develación de un mural realizado por mujeres artistas urbanas. Todas estas acciones buscaron ofrecer a las y los jóvenes espacios seguros de convivencia y expresión, donde pudieran canalizar su creatividad mediante diferentes manifestaciones artísticas.

En su intervención, el edil Pepe Chedraui destacó la importancia de la rehabilitación y conservación de los espacios públicos, subrayando que es fundamental que las y los jóvenes los utilicen para el deporte y la convivencia, gracias al trabajo coordinado con la comunidad. “En equipo se hacen las cosas mejor, quedan más bonitos, integramos a la comunidad, es parte importantísima, agradezco a todas las jóvenes que están acá con nosotros, que se involucren y que cuenten con el municipio para estar atrás de ustedes”, comentó.

Por su parte, Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, resaltó que este espacio tiene como propósito visibilizar, empoderar y reconocer a las juventudes, impulsando su creatividad y promoviendo expresiones que les permitan manifestar sus voces. “Esta jornada nace con la convicción de abrir puertas a su creatividad, a sus expresiones, a su energía y a esa fuerza que mueve nuestra ciudad“, subrayó.

La directora del Instituto de la Juventud (IJMP), Carolina Cabrera, también resaltó el compromiso constante con las juventudes poblanas e invitó a los presentes a aprovechar y cuidar estos espacios, los cuales fomentan la sana convivencia, así como la expresión y participación juvenil.

Se realizó la develación del mural urbano elaborado por cuatro artistas: Nancy Olivia González Vidal “Sra. D”, Laura Tela Rodríguez “Ajo” y Verónica Villalba Jiménez “Axsbick”, el cual representa el trabajo en equipo e integra elementos que reflejan sus vivencias, creatividad y expresión, ofreciendo a las juventudes poblanas espacios para la participación y la manifestación artística.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con las juventudes poblanas, garantizando espacios dignos para todas y todos, contribuyendo a la construcción de una capital con orden, inclusión y oportunidades para la ciudadanía.