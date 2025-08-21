Tractocamiones y camioneta detienen la Puebla-Orizaba tras accidente

Nuevamente se registró un accidente en la autopista Puebla-Orizaba, en dirección a Puebla; este es el segundo incidente ocurrido este miércoles, y ha provocado el cierre de la vialidad desde las 16:30 horas.

El choque por alcance múltiple ocurrió en la zona de El Mirador, en el kilómetro 232, donde se vieron involucradas dos unidades de carga pesada y una camioneta, la cual quedó entre ambas.

Las unidades involucradas son un tractocamión Freightliner que remolcaba una caja seca con placas de circulación 51-BC-7K, perteneciente a Transportes Logismex; un tractocamión Internacional que remolcaba una caja seca con placas 40-BD-1J, de Transportes Novillero; y una camioneta Nissan gris, que quedó entre ambos tráileres, con daños materiales importantes.

Al lugar arribaron paramédicos de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes brindaron atención al conductor de la camioneta. Sin embargo, el accidente mantiene cerrada la circulación vehicular en la dirección de Veracruz a Puebla.

En el lugar se encuentra personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades, ordenando el retiro de las unidades afectadas para liberar la vialidad.

