Detienen a 13 personas por motín fatal en penal de Tuxpan

Un total de trece personas, entre ellas tres custodios, fueron aprehendidas por estar involucradas en el violento motín ocurrido a principios de agosto en el penal de Tuxpan, Veracruz, que dejó un saldo de nueve muertos.

La Policía Ministerial logró la aprehensión de tres funcionarios del Centro de Readaptación Social de Tuxpan, señalados por incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público. Los detenidos incluyen a Ivan “N”, Jefe del Departamento de Seguridad y Custodia, y a los custodios Roberto Cristian “N” y Óscar Yair.

Además, se cumplimentaron diez órdenes de aprehensión en reclusión contra internos, acusados de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Te puede interesar: INE da “carpetazo” al caso de Pío López Obrador

El motín, que ocurrió el 2 de agosto, dejó nueve muertos, cinco de ellos originarios de Guatemala. Los internos denunciaron agresiones y extorsiones por parte de la organización delictiva Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

En las semanas posteriores, el penal ha sido objeto de al menos dos ataques con explosivos lanzados desde drones, sin que se hayan registrado heridos.

Te recomendamos: