Viernes parcialmente nublado y alta probabilidad de lluvia en Puebla

El Gobierno de la Ciudad, a través del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, informa a la ciudadanía el pronóstico de condiciones hidrometeorológicas para este día, con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica por la tarde, con una acumulación estimada de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 horas.

La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 14°C. Además, se mantiene un índice UV extremo, por lo que se recomienda proteger la piel durante exposiciones al sol. La calidad del aire se reporta como buena y el semáforo volcánico del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, lo que implica mantenerse informados y actuar con precaución ante cualquier cambio en la actividad volcánica.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a tomar precauciones al salir de casa. Se recomienda planear rutas con antelación, considerando posibles zonas de encharcamiento y optar por vías alternas para facilitar un trayecto seguro. Llevar impermeable o paraguas ayudará a evitar exponerse a la lluvia, y es fundamental no cruzar zonas inundadas, ya que podrían representar riesgos ocultos como coladeras o corrientes peligrosas.

El Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso con la protección de la población, manteniendo un monitoreo constante del clima y difundiendo información oportuna a través de sus canales oficiales. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada, tomar precauciones y actuar con responsabilidad durante esta temporada de lluvias.

