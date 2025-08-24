Entregan centros de apoyo a mujeres en San Aparicio y Santo Tomás Chautla

Con el firme compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer el tejido social, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entregó las llaves de dos nuevos Centros Libre Casas Carmen Serdán. Estos espacios se ubicaron en las juntas auxiliares de San Aparicio y Santo Tomás Chautla. Están dedicados a la atención, protección y empoderamiento de las mujeres. La acción va en concordancia con la estrategia nacional que impulsa el gobierno humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el acto, el gobernador Armenta subrayó que la protección a las mujeres es una prioridad de su gobierno. Reiteró además el trabajo coordinado con el presidente municipal de la capital poblana, Pepe Chedraui, así como con autoridades federales. “Las mujeres de juntas auxiliares merecen los mismos derechos, protección y oportunidades que cualquier habitante de la capital o el estado”, señaló.

Estos centros son refugios que ofrecen servicios gratuitos de asesoría legal, apoyo psicológico, trabajo social y fortalecimiento económico a mujeres en situación vulnerable. La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira, destacó que hoy en Puebla operan 25 Centros Libre y 18 casas Carmen Serdán. Estos han contribuido a una reducción del 51 por ciento en la incidencia de violencia de género en el estado.

“Cada llave que entregamos abre una puerta a nuevas oportunidades y a una vida libre de violencia. Estos espacios reafirman que ninguna mujer está sola”, afirmó la secretaria Lira. Además, hizo un llamado a conocer y difundir los servicios disponibles para que más poblanas accedan a una red sólida de apoyo integral.

Asimismo, la secretaria invitó a las asistentes a conocer sus derechos mediante la Cartilla de las Mujeres. También las convocó a registrarse como tejedoras de la patria, parte de una red de apoyo mutuo impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, resaltó que los Centros Libre no solo brindan atención directa a las mujeres. También forman parte de una estrategia integral de seguridad basada en prevenir la violencia desde sus causas.

Por último, el Gobierno de Puebla ratificó su compromiso de seguir ampliando estos espacios en todo el estado. Los Centros Libre representan más que una política pública: son un símbolo de confianza, dignidad y justicia para las mujeres poblanas.

