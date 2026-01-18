Hans Zimmer compondrá la banda sonora de la nueva serie de Harry Potter

El compositor Hans Zimmer y su colectivo musical Bleeding Fingers Music serán los responsables de la banda sonora de la próxima serie de HBO basada en los libros de Harry Potter.

En un comunicado conjunto, Zimmer y los compositores Kara Talve y Anže Rozman expresaron: “La magia nos rodea, a menudo está fuera de nuestro alcance, pero, al igual que en el mundo de Harry Potter, solo hay que buscarla. Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a ella, al tiempo que rendimos homenaje a lo que ha venido antes”.

La serie, cuya producción comenzó en julio de 2025, está programada para estrenarse en HBO Max en 2027. Cada uno de los siete libros de J.K. Rowling, quien también funge como productora, se adaptará en una temporada independiente.

El elenco incluye a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Figuras consolidadas como John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid) completan el reparto.

Hans Zimmer, ganador de dos premios Óscar y reconocido por su trabajo en más de 500 proyectos, fundó Bleeding Fingers Music hace más de una década junto con Russell Emanuel y Steven Kofsky.

El colectivo se especializa en la creación de bandas sonoras originales para cine y televisión. La nueva partitura buscará honrar el legado musical de las películas originales -compuestas por figuras como John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat- mientras redefine el sonido para el formato serial de prestigio.

