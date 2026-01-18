Puebla coordina traslado aéreo de paciente herido desde Morelos

Con el propósito de garantizar una atención médica oportuna, integral e inmediata, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, coordinó el traslado aéreo de un paciente desde la entidad vecina de Morelos.

El caso corresponde a un hombre de 78 años de edad, originario de Jolalpan, Puebla, quien resultó lesionado tras una agresión con arma blanca, por lo que fue trasladado al Hospital General de Axochiapan, en el estado de Morelos, ubicado en una zona colindante con el municipio de Izúcar de Matamoros, desde donde se solicitó el apoyo para su referencia médica especializada.

Derivado de la complejidad de su estado clínico, el paciente fue referido vía aérea al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar, en la capital poblana, mediante el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), para dar continuidad a su atención médica especializada conforme a los protocolos.

Con la salud como prioridad, el gobierno encabezado por el mandatario Alejandro Armenta refrenda su compromiso de salvaguardar la vida de las y los poblanos, mediante una atención médica oportuna, coordinada y humanista.

