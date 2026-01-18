“El mundo bailará”; Bad Bunny muestra adelanto de su show en el Super Bowl

El artista puertorriqueño Bad Bunny presentó el viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el medio tiempo del Super Bowl 2026.

En un video de un minuto publicado en sus redes sociales, con la descripción “el 8 de febrero el mundo bailará“, se observa al cantante en un jardín frondoso escuchando su tema ‘Un baile inolvidable’, mientras a su alrededor aparecen personas de diversas edades y grupos étnicos que comienzan a bailar con él.

La publicación llega en un contexto de tensiones antimigratorias en Estados Unidos. Bad Bunny se convertirá en el primer hombre latino en protagonizar el intermedio de la final del campeonato de la NFL.

Su elección generó críticas por parte de seguidores del movimiento Make América Great Again (MAGA), quienes habían promovido una petición en Change.Org para removerlo del espectáculo, argumentando que el espectáculo debería presentar música en inglés. El presidente Donald Trump calificó la decisión como “una locura” y afirmó no haber oído hablar del artista.

Sin embargo, Roger Goodell, comisionado de la NFL, defendió la invitación, señalando que fue tomada de manera “meditada” y pensando en la “unidad”.

Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y ha estado entre los cinco más escuchados en los últimos tres años. En su participación en Saturday Night Live a finales de 2025, el artista bromeó diciendo que quienes no hablan español tenían tiempo de aprenderlo para disfrutar de su show en el Super Bowl.

Bad Bunny había declarado el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por rechazo a las redadas y acciones de agentes migratorios en recintos. El Super Bowl LX se efectuará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers.

