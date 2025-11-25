Tonantzin Fernández inaugura pavimentación en calle de San Cristóbal Tepontla

Con el compromiso de impulsar obras públicas con sentido social y que beneficien al mayor número de cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, inauguró la rehabilitación de un nuevo tramo de pavimentación.

Se trata de la calle Vicente Guerrero, entre Tercera Priv. Ignacio Allende y Francisco Villa, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla. Esta vialidad, cercana a la Carretera Federal Puebla-México, es una ruta estratégica utilizada por habitantes de diversas juntas auxiliares para acceder al Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), al DIF Municipal y a la cabecera.

Durante su intervención, la presidenta Tonantzin Fernández explicó que esta obra corresponde a la primera etapa del proyecto, cuyo objetivo es pavimentar la totalidad de la calle debido al deterioro que presentaba.

Asimismo, destacó que la colaboración entre ciudadanía y gobierno es fundamental para seguir avanzando en el bienestar común, por lo que invitó a las y los cholultecas a mantener el cumplimiento en el pago de sus contribuciones. Subrayó que, gracias a la política de cero corrupción, hoy se entregan más obras y programas que llegan a cada rincón del municipio.

Por su parte, el presidente auxiliar de San Cristóbal Tepontla, Antonio Nocelo, reconoció a la actual administración por las diversas obras y servicios que se han llevado a su comunidad, y refrendó su compromiso de seguir trabajando coordinadamente para beneficio de todas y todos.

Esta inauguración se suma a las acciones permanentes del Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, encaminadas a transformar las vialidades y brindar mayor bienestar a la población.

