Omar Muñoz encabeza reunión interregional contra delincuencia

Omar Muñoz, edil de Cuautlancingo, encabezó la Reunión Inter-Regional Puebla-Tlaxcala de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que se dieron cita autoridades municipales de ambos estados con el objetivo de analizar y reforzar las estrategias contra el combate a la delincuencia en beneficio de los ciudadanos.

El presidente municipal sostuvo que desde el inicio de su gobierno han estado preocupados y ocupados por disminuir la incidencia delictiva en la comunidad, pero también en la zona conurbada al ser la delincuencia un tema multidimensional que no conoce fronteras ni delimitaciones, por lo que requiere el apoyo de todos.

“La violencia es una realidad que atraviesa todos los ámbitos y que ha avanzado a través de los años pero que en Cuautlancingo se desatendió. Hoy celebro la suma de voluntades al abordar el problema en conjunto con nuestro estado vecino de Tlaxcala, pues la suma de esfuerzos contribuye a la paz y a la estabilidad social”.

“El gobernador del estado de Puebla Alejandro Armenta, ha expresado que la obra pública más importante es la seguridad de los ciudadanos, ideal que compartimos con convicción en mi administración. Hoy reunido con mis homólogos alcaldes y con representantes de seguridad pública de la zona conurbada y Tlaxcala, buscamos amortiguar las cifras de violencia y delincuencia a través de estrategias de prevención, acción y reacción, además de forjar cimientos fuertes para el futuro”.

El munícipe puntualizó que garantizar paz y bienestar a los habitantes es una tarea que atañe a todos y que estrechar lazos de trabajo coordinado y de amistad entre las demarcaciones, coadyuvará a que en Puebla y Tlaxcala la dignidad se haga costumbre.

En su intervención, Norma Jannet Luna Díaz, Secretaria Técnica Regional III Zacatelco de la Secretaría de Gobernación, agradeció al alcalde por generar las condiciones para la realización del evento y por su disposición para trabajar de manera interinstitucional con las autoridades de Tlaxcala.

Estuvieron presentes María Esther Nolasco Nuñez, Fiscal Federal en el estado de Tlaxcala; Aurelio Garrido Herrera, Secretario Técnico Estatal de la Secretaria De Gobernación del estado de Puebla; Fernando Nicolás Cuapio Cuapio, Secretario Técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Estado de Tlaxcala; Virgilio Rafael Contreras Beristaín, Secretario Técnico Regional VII San Martín Texmelucan y el Coronel del Arma Blindada, Alfredo Montiel Sánchez, Comandante del 1er. Regimiento Mecanizado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, el coronel Miguel Ángel García Morales, Guardia Nacional Base Operaciones; el Mayor Bercimeo González Vázquez, Guardia Nacional en Carreteras e Instalaciones Estación San Martín Texmelucan; el Agente Mayor Cristian Maximino Cuevas Hernández, Guardia Nacional división carreteras; Guillermo Israel López Limas, Enlace de Dirección de Gobernación y Desarrollo Político del Estado de Tlaxcala y Sergio Hernández Córdova, Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

