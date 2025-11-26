Zacatlán conmemora Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

A través de una jornada de servicios para niñas, adolescentes y mujeres, el Gobierno de Zacatlán encabezado por Bety Sánchez conmemoró el 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, generando empatía y sensibilidad en la población.

En esta jornada participaron: DIF Municipal

Casa Carmen Serdán

Centro Libre de Mujeres

CECADE

Coordinación de Prevención del Delito

Coordinación de Igualdad Sustantiva de Género

La Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Bety Sánchez destacó la importancia de que las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, estén coordinadas y trabajen en conjunto para eliminar la violencia hacia las mujeres.

Por su parte, Mirely Sotero Vázquez, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, habló sobre la importancia de establecer acciones para garantizar la seguridad de las mujeres.

También invitó a las mujeres a hacer sus respectivas denuncias, y que no dejen pasar por alto ningún tipo de violencia.

En esta jornada, se brindaron capacitaciones, asesorías jurídicas e información, para que niñas, adolescentes, mujeres, vivan una vida libre de violencia.

También se entregaron 16 apoyos, para materiales de construcción a diversas comunidades como Ayehualulco, San Lorenzo Tepeixco, entre otras localidades.

