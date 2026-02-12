Obra Comunitaria atiende proyectos locales en 12 vertientes: Laura Artemisa

El Programa de Obra Comunitaria atiende 12 vertientes estratégicas que responden a las necesidades reales de la población y fortalecen el desarrollo local, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al destacar que este modelo coloca a las comunidades en el centro de la toma de decisiones.

En el rubro de Urbanización, se concretaron mil 968 proyectos con una inversión de 530 millones de pesos. En Infraestructura educativa, se realizaron mil 104 proyectos con un monto de 186 millones de pesos, mientras que en Asistencia Social y Servicios Comunitarios se ejecutaron 396 proyectos con una inversión de 136 millones de pesos.

Laura Artemisa García abundó que en materia de Agua Potable, se llevaron a cabo 207 proyectos con 54 millones de pesos; en Equipamiento básico del sector salud, 146 proyectos con 48 millones de pesos y en Mejoramiento de vivienda, 114 proyectos con una inversión de 33 millones de pesos. En Drenaje, se registraron 81 proyectos con 19 millones de pesos, y en Electrificación, 58 proyectos con 17 millones de pesos.

Asimismo, Laura Artemisa García detalló que se impulsaron 69 proyectos de Equipamiento de espacios educativos o de desarrollo familiar con una inversión de 7 millones de pesos; 19 proyectos de Fomento a la producción y productividad con 5.8 millones de pesos; 15 proyectos de Obras de Ornato con 5.4 millones de pesos y 15 proyectos de Alcantarillado con un monto de 3.9 millones de pesos.

La secretaria Laura Artemisa García recordó que este año con un presupuesto de mil 500 millones de pesos continuará la atención a estos rubros bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta con un modelo de bienestar que reduce desigualdades, así como con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la justicia social, el acceso equitativo a servicios básicos y la reconstrucción del tejido comunitario desde el territorio.

