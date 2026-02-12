Armenta supervisa conexión del subcolector Atzitzintla a colector del Alto Atoyac

En San Martín Texmelucan, el gobernador Alejandro Armenta supervisó la conexión del subcolector Atzitzintla con el colector principal del Alto Atoyac, una obra clave para el saneamiento integral del río y la recuperación ambiental de la cuenca. En respuesta a años de abandono y contaminación, este proyecto representa un progreso significativo hacia el bienestar social y la justicia ambiental.

La conexión del subcolector Atzitzintla, cuya extensión es de un kilómetro y medio, se ubica en Santa María Moyotzingo, San Martín Texmelucan. Forma parte del colector principal, diseñado para un caudal promedio de 112 litros por segundo y un máximo de 358 litros por segundo.

La obra beneficiará a 81 mil 748 habitantes de municipios como San Salvador El Verde, Chiautzingo, San Felipe Teotlalcingo y San Martín Texmelucan, al conducir las aguas residuales de manera segura hacia la instalación de tratamiento “Las Flores”, en Huejotzingo.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que el rescate del río es una realidad gracias a la coordinación de autoridades federales y estatales, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y con un enfoque científico. Se han recuperado 30 kilómetros de los 109 que conforman el cauce hasta el Lago de Valsequillo. Además, mediante gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se obtuvieron 200 millones de pesos en recursos federales para reforzar el saneamiento y la gestión de las aguas residuales.

El comisionado del Gobierno de México para el Saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez, informó que el colector del Alto Atoyac tiene aproximadamente 155 kilómetros y avanza más del 95 por ciento. La estrategia combina la infraestructura existente con la modernización del sistema de tratamiento, en un esquema donde la Federación impulsa los colectores y el Estado y los municipios participan en la inversión de las instalaciones.

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, explicó que las descargas se enviarán a la planta principal. Esto permitirá reutilizar el agua tratada mediante líneas moradas, tanto para uso industrial como para recuperar cuerpos de agua.

Por su parte, el director general de Obra, ingeniero Rafael Enciso, informó que la planta se ejecutará por etapas, con tecnología SBR y capacidad inicial de 210 litros por segundo, cumpliendo con la normativa NOM-003, para garantizar un tratamiento eficiente y seguro de las aguas residuales. Incorporará paneles solares, rebombeo existente y generación de biogás, lo que consolida un modelo sustentable que reduce la extracción de pozos y fortalece el desarrollo responsable de la región.

Con estas acciones el gobierno federal y el gobierno estatal trabajan en coordinación permanente para proteger el medio ambiente y la salud de las y los poblanos.

