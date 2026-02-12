Presentan en Egipto y EU investigación de egresada UDLAP

El trabajo de investigación para tesis de Paulina Becerra Vivanco, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se presentó en dos foros científicos internacionales con el fin de fortalecer la farmacovigilancia y optimizar procesos clínicos mediante el uso de herramientas electrónicas.

La primera presentación de este trabajo de investigación realizado dentro del Programa de Honores de la UDLAP y el cual consiste en una herramienta auxiliar para la toma de decisiones de profesionales de la salud al prescribir cierto medicamento, fue a cargo de la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la misma institución, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Fármaco Vigilancia realizado en el Cairo, Egipto.

“La herramienta pretende ser un auxiliar para médicos y dependiendo de la edad del paciente, si es hombre o mujer y de si tiene otros medicamentos en su terapia, se pueda hacer una predicción de si va a tener o no efectos secundarios y qué nivel de gravedad. Aunque es sólo un estimado, le ayuda al prescriptor a tomar decisiones para mejorar el bienestar del paciente”, aseguró la decana y asesora del proyecto.

Asimismo, y en una explicación más detallada, la licenciada en Ingeniería Biomédica por la Universidad de las Américas Puebla, Paulina Becerra Vivanco, explicó que su trabajo “es un sistema predictor de efectos secundarios de antidepresivos, donde pones los datos del paciente: sexo, edad, tipo de antidepresivo y si toma algún otro medicamento. El programa tiene un conjunto de reglas que redactamos a base de reportes y esto ayuda a predecir la probabilidad que tiene el paciente de presentar cierto tipo de efectos secundarios”.

La segunda presentación de la tesis estuvo a cargo del Dr. Roberto Rosas Romero, profesor del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, quien, en su calidad de asesor de la tesis, asistió al 38th International Conference on Computer Applications in Industry and Engineering (CAINE) realizado en Nueva Orleans, Estados Unidos. Donde presentó los resultados de esta investigación que conjunta la Inteligencia Artificial con la farmacéutica. “Es muy importante porque en la actualidad se está haciendo mal uso de fármacos y no se difunde mucho las consecuencias que tiene; por ejemplo, hay uno que se usa para la diabetes, de repente salió al mercado negro, lo están usando para bajar de peso y está provocando problemas, ese tipo de información es importante que se dé a conocer”, explicó el catedrático.

De esta forma, la presentación en ambos congresos representa para la Lic. Becerra Vivanco, por un lado, tener una presencia internacional y por otro impulsar el creciente interés por fortalecer la farmacovigilancia y optimizar procesos clínicos mediante el uso de herramientas electrónicas. “La verdad estoy muy orgullosa de ver hasta dónde llegó mi idea y estoy muy agradecida con la UDLAP porque mi sueño desde chiquita siempre fue ser investigadora, tener una publicación y gracias a la universidad lo estoy cumpliendo”, expresó.

