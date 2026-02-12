Marcelo Flores da la espalda a México y representará a Canadá

El mediocampista Marcelo Flores formalizó su cambio de federación ante la FIFA y a partir de ahora será elegible para jugar con la selección de Canadá, según informó este miércoles la Plataforma de Cambio de Asociación del organismo rector del fútbol mundial.

El jugador de 22 años, nacido en Georgetown, Ontario, disputó tres partidos con la selección absoluta de México, el último de ellos en 2022, y necesitaba la autorización de FIFA para representar a los canadienses.

Flores, formado en la academia del Arsenal inglés y actualmente en Tigres de la Liga MX, cumple así con los requisitos establecidos por el reglamento de FIFA para el cambio de asociación, tras haber participado previamente con selecciones juveniles mexicanas y haber sumado minutos con el combinado mayor dirigido en aquel momento por Gerardo Martino.

Durante el proceso de solicitud, el futbolista no pudo ver acción con ninguna selección nacional, aunque fue convocado por Canadá en noviembre y enero para entrenamientos.

¿Cuándo debuta?

Su posible debut podría darse en la próxima ventana FIFA de marzo, cuando Canadá enfrentará a Islandia el día 28 y a Túnez el 31. También tendría oportunidad de integrar la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en territorio compartido con México y Estados Unidos.

El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, se refirió a la decisión del jugador semanas antes de que se hiciera oficial: “El tema concreto de Marcelo Flores lo trajimos en su día y hablamos con él. El muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”.

Te recomendamos: