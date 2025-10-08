Barcelona vs. Villarreal se jugará oficialmente en Miami

Tras una larga disputa en tribunales y organismos internacionales, La Liga realizó el anuncio oficial de que el partido liguero entre Barcelona y Villarreal de la Jornada 17 se jugará en el Hard Rock Stadium, en Miami, Estados Unidos. Esta será la primera ocasión que el fútbol español tenga un partido fuera del país europeo.

Luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptara que un partido de liga se jugara fuera de terreno español, la polémica escaló hasta la UEFA y la FIFA; sin embargo, este último optó por deslindarse y dejar la decisión en el organismo europeo.

La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) dio el fallo a la propuesta de que ese partido de la temporada se pueda jugar en Norteamérica, dejando a los organizadores en negociaciones directas con la Federación Estadounidense de Fútbol y la Concacaf.

Este encuentro se suma a algunas competencias europeas que han pisado otros territorios, como en Arabia Saudita, Asia y ahora Estados Unidos.

FC Barcelona Statement pic.twitter.com/s0cfprbStJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2025

El inmueble elegido es el Hard Rock Stadium, casa del equipo de la NFL, los Dolphins de Miami. Este recinto tiene una capacidad de 65 mil espectadores y también será parte del mundial del 2026, por lo que se espera que ese juego sea la preparación de cara a la Copa del Mundo.

“Este partido es un paso histórico que lleva a LaLiga y al futbol español a un nuevo nivel. Entendemos y respetamos las inquietudes que esta decisión pueda suscitar, pero es importante ponerlo en contexto: este es solo un partido de los 380 que componen la temporada. LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluyendo a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen la oportunidad de verlos en directo al menos una vez”, dijo el presidente de La Liga, Javier Tebas.

No obstante, ante el desacuerdo y constantes críticas de los propios seguidores locales, el Villarreal decidió que los abonados podrán viajar gratis para ver el partido (solo vuelos), y a los que no puedan o quieran ir, se les otorgará un descuento del 20% en el precio total de los abonos.

Unas medidas “calmantes” para un evento en el que se pretende que sea la integración a uno de los mercados más poderosos del mundo, aprovechando el impacto latino de la ciudad y la influencia de exjugadores del club blaugrana, como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Leo Messi.

Editor: Alejandro Villanueva

