Tren Maya provoca daños ambientales y opera sin permisos completos: Semarnat

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó este lunes ante la Cámara de Diputados que el Tren Maya opera sin todos los permisos ambientales completos y que durante la construcción se han generado daños a la flora y fauna.

Durante su comparecencia, afirmó que semanalmente se reúne con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Tren Maya, para vigilar y presionar a los responsables para que se cumplan los acuerdos para componer los daños provocados a la naturaleza durante la construcción de los tramos del tren.

“Lo que hemos hecho es realmente evaluar todos los permisos que tiene el Tren Maya, los que tiene, los que no tiene, para que se regularice la obra del Tren Maya. Regularizar la obra del Tren Maya significa ponerle también una serie de condicionantes (de impacto ambiental, es decir, criterios o acciones impuestas para mitigar o prevenir daños al medio ambiente)”, dijo durante su intervención.

En consecuencia de las obras, explicó que durante la construcción de los siete tramos, el quinto, de Cancún a Tulúm, provocó daños en ocho cenotes y cavernas.

“Nosotros hemos cuantificado, por ejemplo, cuántas son las áreas de reforestación que se deben hacer para compensar las obras del Tren Maya y, por lo tanto, nosotros sí estamos trabajando. Por un lado, regularizar las obras que se han hecho en materia de impacto ambiental, 45% en materia de cambio de uso de suelo, y proponer y lograr y presionar para que se cumplan 95% de las condicionantes de impacto ambiental”, sentenció.

