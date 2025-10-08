Puebla registra 20 intentos de linchamientos entre junio y octubre

Con el último caso registrado en Atlixco, suman 20 intentos de linchamientos en Puebla entre junio y octubre, periodo en el que solo se ha consumado un hecho en el que un masculino perdió la vida.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, comentó que en Atlixco se logró actuar de manera oportuna tras recibirse la alerta y se evitó el linchamiento de cinco presuntos delincuentes, cuatro hombres y una mujer.

Detalló que los individuos fueron retenidos por alrededor de 200 pobladores, esto al reconocer que existía un hartazgo debido a que señalaron que dicho grupo ha cometido diversos robos en la zona.

Indicó que la atención al hecho se tornó complicada e incluso las negociaciones se prolongaron hasta casi las 3:00 de la madrugada de este miércoles, por lo que agradeció la colaboración de la delegada de Gobernación en la región, ya que fue crucial para “rescatar” a los presuntos delincuentes.

Sin embargo, dijo que si las autoridades locales no dan atención a las peticiones de seguridad a sus pobladores, la Policía Estatal está a su disposición, así como de los ayuntamientos, para coadyuvarlas y garantizar la tranquilidad de las comunidades.

En ese sentido, refirió que se acordó establecer una base de operaciones de la Policía Estatal en la colonia donde se suscitaron los hechos, por lo que se reforzará la presencia activa de los elementos.

“El evento fue un evento bastante complejo, llegamos a algunos convenios con la población; creo que es importante que tengamos esta relación que debe existir entre la ciudadanía y nosotros”, apuntó.

El vicealmirante precisó que de junio a octubre suman 20 intentos de linchamientos ocurridos en municipios como Atlixco, Tepeaca, Tianguismanalco, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan.

Indicó que el último caso consumado se registró el pasado 22 de agosto en Cuautlancingo, donde un asaltante fue golpeado por la población y perdió la vida.

