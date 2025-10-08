Álvarez Máynez abre puerta a Lalo Rivera en MC

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, abrió la puerta para que el exalcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se sume al partido naranja.

En entrevista este miércoles, durante su visita a la capital poblana, señaló que están en disposición de recibir perfiles de todos los partidos políticos.

Apuntó que no darán tanto peso al pasado político de cada persona, siempre y cuando busquen contribuir con proyectos futuros en MC.

En el caso específico del panista Lalo Rivera, indicó que tienen amigos en común y guarda buena relación con el líder moral del partido, Dante Delgado.

Aunque señaló que hasta el momento no ha sostenido comunicación personal con él, dijo que estaría dispuesto a recibirlo, si decidiera renunciar al PAN.

“Tenemos muchos amigos en común, él tiene una buena relación con mi amigo Dante Delgado, con personas con quienes yo tengo también amistad; habría que evaluarlo”, dijo.

Sin embargo, Álvarez Máynez admitió que existe riesgo de contaminar la imagen de MC si mantienen su política de “puertas abiertas” para todos, como sucedió en Morena.

En ese sentido, afirmó que también analizarán cada perfil que quiera adherirse al partido, para que cumplan con ciertos estándares éticos.

“Yo trato de fijarme menos en el pasado de las personas y más en el futuro, siempre y cuando haya parámetros de ética que creo que deben atenderse”, comentó.

El líder nacional aseguró que Movimiento Ciudadano registra un buen crecimiento como fuerza política en Puebla, con proyección de seguir expandiéndose en el 2027.

Indicó que podrían estar en condiciones de tejer alianzas con partidos locales, pero descartó coaligarse con el PAN o PRI.

Editor: César A. García

