T-MEC: Trump plantea acuerdos separados con México y Canadá

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que su administración considera la posibilidad de sustituir el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por dos acuerdos bilaterales con sus dos socios estratégicos en América del Norte.

Esta semana, durante su reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense explicó que el criterio para tomar esta decisión consistiría en determinar qué tan beneficioso es para los Estados Unidos.

“Bueno, podemos renegociarlo y eso estaría bien. O podríamos simplemente hacer acuerdos diferentes. Tenemos permitido hacer acuerdos diferentes. Si lo estuviéramos, podríamos lograr acuerdos que sean mejores para cada país”, afirmó el Donald Trump desde el Despacho Oval.

“No me importa. Quiero lograr el mejor acuerdo para este país (Estados Unidos) y, también, pensando mucho en Canadá”, agregó.

El T-MEC fue negociado en el año 2020 entre Andrés Manuel López Obrador, Justin Trudeau y Donald Trump, para permitir el libre tránsito de mercancías entre los territorios de México, Estados Unidos y Canadá.

Tendrá su primera revisión conjunta y obligatoria en julio de 2026, debido al planteamiento de revisiones sexenales más allá de su fecha de vencimiento inicial en 2036.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

