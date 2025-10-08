En respuesta a Bad Bunny, proponen al inglés como idioma oficial de EU

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene presentó una iniciativa para declarar al inglés como idioma oficial de Estados Unidos, esto en respuesta a Bad Bunny, quien realizó un comentario invitando a aprender español durante su participación en Saturday Night Live.

El artista puertorriqueño bromeó diciendo: “Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender español”, en referencia a su próxima actuación en el Super Bowl. La frase, celebrada por muchos como una reivindicación cultural, provocó una fuerte reacción política.

Greene calificó la presentación como “perversa e indeseada” y anunció su proyecto de ley el 5 de marzo, buscando establecer el inglés como lengua oficial del Gobierno Federal. Aunque la propuesta no prohíbe otros idiomas, sí exige que los solicitantes de ciudadanía puedan leer y comprender la Constitución en inglés.

A Bad Bunny lo han llamado para tocar en la Super Bowl y se lo dedica a todos los latinoamericanos que han aportado su granito de arena para construir los Estados Unidos: "Si no habéis entendido lo que he dicho en español, tenéis 4 meses para aprender" pic.twitter.com/8jEw73Gneh — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) October 5, 2025

Según la congresista, esta medida pretende “proteger la identidad nacional” frente a lo que considera una “imposición cultural” por parte de figuras públicas.

La iniciativa ha generado un intenso debate. Sectores conservadores la respaldan como defensa de los valores tradicionales, mientras que críticos advierten que invisibiliza la diversidad lingüística de un país donde el español es el segundo idioma más hablado.

Organizaciones latinas y expertos en derechos civiles han señalado que la propuesta podría fomentar la exclusión y la discriminación.

