Llegan a Cuba dos buques de México con 814 toneladas de ayuda humanitaria

Dos buques de la Armada de México cargados con más de 814 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad atracaron este jueves en el puerto de La Habana, Cuba, en un envío de ayuda humanitaria ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum mientras la isla enfrenta una severa crisis energética agravada por las presiones del gobierno de Estados Unidos.

El Buque de Apoyo Logístico Papaloapan transporta 536 toneladas de víveres que incluyen leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal. Por su parte, el Buque Isla Holbox lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo. Ambos navíos zarparon del puerto de Veracruz el fin de semana y completaron su travesía en cuatro días.

Crisis de petróleo

El envío se produce tras la suspensión de los suministros de petróleo mexicano a Cuba en enero. Petróleos Mexicanos (Pemex) detuvo los envíos de crudo sin ofrecer explicaciones oficiales, aunque la decisión ocurrió después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre combustible a la isla.

Previamente, Cuba dependía en gran medida de los envíos venezolanos, los cuales se interrumpieron cuando Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro en una operación militar a inicios de enero.

El gobierno mexicano indicó que mantiene gestiones diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo sin ser sancionado por Washington. Mientras tanto, la Secretaría de Marina informó que aún quedan pendientes de envío más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció el apoyo a través de redes sociales: “Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba“. El mandatario ha calificado las amenazas de Trump como un bloqueo energético que afecta el transporte, hospitales, escuelas, turismo y producción de alimentos.

El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura hacia la isla, señalando que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y presionando para que la crisis conduzca a un cambio de régimen.

