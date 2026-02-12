Estudiantes IBERO Puebla buscan reducir desperdicio de jitomate

México desperdicia alrededor de 926,000 toneladas de jitomate al año, lo que representa un problema significativo en la cadena agroalimentaria. Esta cifra equivale a casi la mitad del volumen destinado al consumo interno, agravada por factores como la dependencia de exportaciones a EE. UU. y un consumo nacional estancado en unos 14 kg per cápita.

Daniela Salmorán Becerra, Lizette Estrada Zendejas y Hannah León Díaz, estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología de la IBERO Puebla, desarrollaron Gud Tomate, un producto que busca dar un nuevo aprovechamiento a la merma de tomate en México.

De acuerdo con el proyecto, en el país el desperdicio de este fruto representa una problemática significativa en términos de aprovechamiento alimentario, pues factores como el aspecto estético o la sobreproducción generan este excedente. Ante este contexto, Gud Tomate propone transformar este alimento en un producto con otra presentación y valor agregado.

El nombre del proyecto combina el concepto de “gut”, tripa en inglés, y “gud”, bueno en alemán, reforzando la idea de un tomate de buena calidad. Gud Tomate es un producto simbiótico, ya que integra componentes prebióticos y probióticos. Está elaborado a base de tomate y se encuentra adicionado con inulina, fibra prebiótica, así como con una mezcla de probióticos que incluye microorganismos como Lactobacillus y Streptococcus.

A través de esta propuesta, las estudiantes buscan no solo reducir el desperdicio alimentario, sino también ofrecer una alternativa con beneficios funcionales y una nueva forma de presentación para el consumo del tomate, a través de la aplicación de sus conocimientos en biotecnología y ciencia.

Con Gud Tomate, el talento estudiantil de Ingeniería en Biotecnología de la IBERO Puebla apuesta por la innovación alimentaria y el aprovechamiento responsable de recursos, integrando ciencia y sostenibilidad en una propuesta con impacto potencial en la industria y el consumo.

