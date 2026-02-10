IBERO Puebla conmemora el Día de la Niña y Mujer en la Ciencia

Desde 2015, la Asamblea General de la ONU constituyó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Este esfuerzo busca impulsar la participación equitativa de la ciudadanía en la ciencia, a la par de hacer un llamado a los gobiernos para impulsar políticas públicas que alienten la presencia femenina en estas áreas del conocimiento.

La urgencia de este escenario queda reflejada en cifras: a nivel mundial, se estima que en el rubro de la investigación científica solo el 30% son mujeres, además de que apenas 3 de cada 10 niñas deciden dirigir sus estudios al área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

En el marco de esta efeméride, la Mtra. Jazmín Jiménez Bedolla, coordinadora de Educación Virtual de la IBERO Puebla, destacó la importancia de visibilizar la brecha de género que persiste en las áreas STEM, tanto a nivel global como nacional, y tomar acción al respecto.

De acuerdo con datos de la UNESCO, alrededor del 35% de las personas involucradas en ciencia y tecnología a nivel mundial son mujeres, una cifra que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante la última década. En México, esta situación no es distinta: aunque las mujeres representan cerca del 60% de la matrícula universitaria, únicamente el 44% de quienes egresan de carreras STEM son mujeres, lo que evidencia una desigualdad estructural que comienza desde edades tempranas.

La Mtra. Jiménez Bedolla subrayó que las universidades, el profesorado, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto tienen un papel clave para acompañar a las niñas desde sus primeras etapas, y ayudarles a reconocer que son plenamente capaces de participar y liderar en ámbitos científicos y tecnológicos.

En este esfuerzo, la práctica docente y los modelos educativos incluyentes resultan fundamentales para combatir los estereotipos y sesgos de género que aún persisten. Asimismo, destacó el papel ambivalente de la inteligencia artificial en este contexto.

Por un lado, explicó, estas tecnologías ofrecen oportunidades para ampliar el acceso y la participación de niñas y mujeres en la ciencia; sin embargo, también reproducen sesgos de género que es necesario identificar y corregir para evitar que profundicen las desigualdades existentes. En este sentido, anunció que el próximo 11 de febrero la IBERO Puebla llevará a cabo un foro para dialogar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la participación de niñas y mujeres en la ciencia y la tecnología.

Desde su experiencia como ingeniera, académica y madre, la Mtra. Jazmín Jiménez Bedolla hizo un llamado a perder el miedo y a confiar en las propias capacidades. Recordó que, aunque los cerebros funcionan de manera diversa, todas las personas tienen el potencial de desarrollar proyectos significativos en ciencia y tecnología, contribuyendo así a la transformación de la sociedad y del mundo.

Te recomendamos: