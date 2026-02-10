Profepa iniciará procesos contra 8 empresas con descargas en el Río Atoyac

El comisionado nacional para la restauración del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco, indicó que la Profepa iniciará procedimientos judiciales en contra de 8 empresas con descargas en el primer tramo de 30 kilómetros del Río Atoyac en Puebla.

En conferencia de prensa, desde la planta de tratamiento Juárez Coronaco en San Matías Tlalancaleca, explicó que en dicho tramo hay 29 empresas con permiso de descarga al afluente.

Sin embargo, dijo que se está trabajando con los presidentes municipales de Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan para que estas empresas se desincorporen del río.

Indicó que tras las 50 visitas de inspección sobre descargas al río, la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborell, le comunicó que por lo menos en ocho empresas se instaurará un proceso judicial, aunque dijo que no daría más información para no interferir en los procedimientos.

En ese contexto, informó que este año se invertirán recursos para realizar 80 visitas de inspección en el segundo tramo del Atoyac que contempla 9 kilómetros, de San Martín Texmelucan, Domingo Arenas, Calpan, Chiautzingo y Huejotzingo.

El funcionario federal indicó que se proyecta la construcción de seis plantas tratadoras de aguas en Puebla; entre ellas, destacó la conocida como “Las Flores” en Huejotzingo, con capacidad de 230 litros por segundo, ya que recibirá el agua residual de tres municipios.

Explicó que, inicialmente, se había planeado que la planta fuera de 400 litros por segundo; sin embargo, dicha obra resultaba costosa, ya que requería una inversión de 500 millones de pesos.

En lugar de ello, se optó por reducir su capacidad e instalar una segunda planta en Moyotzingo, en San Martín Texmelucan, que saneará más de 160 litros por segundo de agua residual.

“Queríamos hacer una gran planta en Las Flores, pero era una planta muy costosa, por los 400 litros por segundo, más de 500 millones de pesos, y decidimos mejor instalar la planta de Moyotzingo, que nos ayuda a resolver otros afluentes”, apuntó.

Editor: César A. García

