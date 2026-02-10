SSP reforzará seguridad para el Carnaval de Huejotzingo

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes y participantes del Carnaval de Huejotzingo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, anunció un operativo especial que contará con el despliegue de más de 300 elementos de distintas corporaciones.

En el dispositivo, que se implementará del 14 al 17 de febrero, participarán efectivos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, así como personal de Protección Civil y paramédicos, quienes se instalarán en puntos de control en la plaza principal, la ruta del carnaval y diversos puntos de interés.

Te puede interesar: Profepa iniciará procesos contra 8 empresas con descargas en el Río Atoyac

Detalló que se incluirá vigilancia por tierra y aire, con el apoyo de helicópteros, además de un monitoreo permanente desde las Torres de Videovigilancia para reforzar la atención ante cualquier situación de emergencia.

El vicealmirante hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar del carnaval de manera responsable, festejar en paz, evitar el consumo excesivo de alcohol, conducir con precaución y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

#Seguridad 🎉 Para el Carnaval de Huejotzingo, se pondrá en marcha un operativo que contempla el despliegue de 300 elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, Protección Civil, habrá despliegues por tierra y aire, señala el vicealmirante Francisco Sánchez… pic.twitter.com/dljEhJe33F — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: