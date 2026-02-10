Disminuyeron 42% los homicidios dolosos en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos disminuyeron 42 por ciento a nivel nacional entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 50.9 víctimas.

Esto representa 36 homicidios diarios menos en comparación con el periodo de referencia, destacando que enero de 2026 es el mes de enero con la cifra más baja desde 2016.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria reconoció al Gabinete de Seguridad por el trabajo coordinado que, según afirmó, ha permitido estos resultados dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. “Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional”, señaló.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que siete entidades concentraron el 50.6 por ciento de los homicidios dolosos en enero de 2026: Guanajuato (8.8%), Baja California (8.4%), Chihuahua (7.9%), Estado de México (6.8%), Sinaloa (6.7%), Morelos (6.2%) y Guerrero (5.8%).

La estrategia de seguridad funciona: entre septiembre 2024 y enero 2026, el homicidio doloso en el país disminuyó 42 por ciento; es el nivel más bajo en 10 años. pic.twitter.com/OVKrSOJWcx — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 10, 2026

No obstante, 26 entidades redujeron su promedio diario entre enero de 2025 y enero de 2026, con descensos destacados en Zacatecas (-88%), San Luis Potosí (-83.9%), Quintana Roo (-73.2%), Tabasco (-68.8%), Aguascalientes (-66.7%), Guanajuato (-62.3%), Nayarit (-61.1%) y Nuevo León (-53.1%).

Figueroa también reportó una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, con una disminución mensual del 31 por ciento respecto a octubre de 2024 y una reducción preliminar anual del 55 por ciento en comparación con 2018. El robo de vehículo con violencia cayó 39 por ciento mensual y 57 por ciento anual. Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el promedio diario de víctimas por este delito se redujo 38 por ciento respecto a junio de 2025.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026, fueron detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego y 327.8 toneladas de droga, incluidos más de mil 800 kilos y 4 millones de pastillas de fentanilo. Además, se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios y áreas de producción de metanfetaminas. En el marco de la estrategia contra la extorsión, se han detenido 814 presuntos extorsionadores desde el 6 de julio de 2025.

Te recomendamos: