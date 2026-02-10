Blanca Alcalá se une a las filas del PAN en Puebla

La exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, oficializó su adhesión a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), dejando abierta la posibilidad de abanderar una candidatura en la elección de 2027.

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, le dio la bienvenida este martes y destacó que su perfil es clave para reconectar con los sectores ciudadanos que el partido busca recuperar en la entidad.

En su visita a la capital poblana, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN confirmó que la invitación a la exsenadora no fue fortuita, sino el resultado de encontrar coincidencias en “causas ciudadanas” y una visión compartida frente al actual gobierno.

La llegada de Alcalá Ruiz, quien militó por 40 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es vista por la cúpula panista como un refuerzo estratégico.

En ese sentido, Romero Herrera reconoció su peso político a nivel estatal y confió en que su incorporación ayude a tejer alianzas con sectores de la sociedad civil que se mantienen distantes de los partidos tradicionales.

Aunque Jorge Romero señaló que es prematuro definir posiciones, no descartó que Blanca Alcalá pueda encabezar una boleta electoral bajo las siglas del blanquiazul.

Te puede interesar: “4T” no será cómplice de autoridades delincuentes: Pavel Gaspar

“Es un momento muy temprano para decirlo, pero por supuesto (…) si es una persona que tuviera el interés y estamos diciendo que se va a abrir para todo el universo, pues no hay persona que esté limitada”, comentó.

Además, afirmó que nadie al interior del PAN debería sentirse preocupado por la adhesión de la expresidenta municipal, ya que no llega para relegar a otros liderazgos.

En el caso específico del exedil Eduardo Rivera Pérez, descartó su salida y su posible transición a otro partido como Movimiento Ciudadano (MC).

En su intervención, Blanca Alcalá refirió que es “una mujer de causas más que de cargos”, por lo que su cambio de partido no obedece a intereses personales, sino colectivos.

Afirmó que ahora, desde la trinchera de Acción Nacional, buscará seguir aportando a las causas sociales y sumar a la democracia en el país.

#Puebla 🚨 Oficial: Blanca Alcalá se suma a las filas del PAN en Puebla.



El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, anuncia la incorporación de la expriista y le da la bienvenida.



La califica como una excelente mujer y servidora pública.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/LVcCnRmM0j — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 10, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: